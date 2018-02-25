النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" يحضر الاحتفالية التي أقامتها جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف بمناسبة ذكرى ثورة فبراير.



مصراتة 25 فبراير 2018 (وال) - حضر النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني "أحمد معيتيق"، مساء أمس السبت الاحتفالية التي أقامتها جمعية

أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف بمدينة مصراته إحياءً للذكرى السابعة لثورة

السابع عشر من فبراير.

كما حضر الاحتفالية عدد من النواب، ووزير الداخلية ورئيسا كل من هيئتي

الشهداء والمفقودين، والثقافة، وعميد وأعضاء المجلس البلدي، وأمراء

المنطقة العسكرية الوسطى، وغرفة العمليات العسكرية للبنيان المرصوص،

وغرفة العمليات الخاصة مصراته، وقنصل تركيا لدى ليبيا .

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي " عمر معيتيق" في كلمته بحجم التضحيات التي

قدمتها شريحة مبتوري الأطراف خلال الثورة، واعتبرهم إحدى ركائز بناء

الدولة في كل المجالات ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بهم ومنحهم حقوقهم

كاملة وتوفير كل احتياجاتهم التي يكفلها لهم القانون، مشيرا لدورهم

البارز في احلال السلام واستقرار ليبيا.

وتم خلال الاحتفالية تقديم عرض مرئي، أبرزت فيه ملاحم التضحيات لذوي

الإعاقة ومواقفهم التي تساهم في بناء الدولة، إضافة للأعمال التي قدمتها

الجمعية منذ تأسيسها، ومنها مشروعها الطموح الخاص بذوي الإعاقة، "المنتجع

الطبي الترفيهي" بالإضافة لرؤيتها المستقبلية للعام 2018.

وقام النائب بالمجلس الرئاسي رفقة الحضور بجولة تفقدية داخل مركز تركيب

وصيانة الأطراف الصناعية والمنتجع العلاجي والترفيهي لذوي الإعاقة في

مراحله الأخيرة، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للجمعية التي أنشئت من

أجل هذه الشريحة التي قدمت أطرافها حتى ينعم الليبيين بالحرية والسلام.

..(وال)..