خبراء يبحثون فرص انضمام ليبيا لاتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي (غير المادي) .





طرابلس 25 فبراير 2018 (وال) .. نظمت بمدينة طرابلس ورشة عمل بمشاركة

خبراء ومختصين في الثراث بهدف انضمام ليبيا إلى اتفاقية منظمة الأمم

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، الخاصة بحماية التراث

الثقافي الإنساني "غير المادي".

وقال عبد الله المقطوف، منسق شعبة اليونسكو (المكلف) باللجنة

الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم (الالسكو) في تصريح لوسائل

الاعلام : ان الدول التي صادقت على اتفاقية حماية التراث غير المادي وصل

إلى 168 دولة حتى العام 2014، من إجمالي 193 عدد الدول الأعضاء

باليونسكو .

وأضاف أن ليبيا حتى اليوم لم تصوت نتيجة للأوضاع السياسية التي تمر

بها البلاد، بعدما كانت قريبة من ذلك عام 2010 " .

وأضاف أن ورشة الثراث بمشاركة الخبراء ناقشوا أهمية

الاتفاقية في حماية التراث غير المادي الذي تزخر به ليبيا .

ويذكر ان اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، التي أقرتها منظمة

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2003، من أهم

الاتفاقيات الدولية التي تحظى باهتمام دولي واسع خلال العقد الأخير ، على

غرار أهمية اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث المادي للمواقع الأثرية.

وتمنح الاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي ، امتيازات خاصة للدول

التي تنجح في تصنيف تراثها الثقافي ، من خلال إقامة معارض الدولية والمنح

المالية والجوائز ، إضافة إلى منع اندثار التراث غير المادي نتيجة

العولمة والتقدم التكنولوجي المتسارع .

ويتجلى التراث الثقافي غير المادي، وفقا لما يرد في الاتفاقية، في خمسة

أقسام رئيسية، التقاليد وأشكال التعبير الشفهية بما فيها اللغة كأداة

للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي؛ فنون الأداء؛ الممارسات والطقوس

والاحتفالات الاجتماعية؛ المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛

والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية.

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