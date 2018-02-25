وزير العدل يجتمع برئيس المفوضية العليا للانتخابات لدعم العملية الانتخابية القادمة والاستفتاء على الدستور.





طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق

الوطني " محمد عبد الحميد " بمقر ديوان الوزارة مع رئيس مجلس المفوضية

العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح بحضور مستشار وزير العدل عبد

الباسط الحمري والمستشارين محمود عبد الله المصاقري و خالد أبوعجيلة دياب

.. حيث تم بحث افاق التعاون المشترك بين المفوضية العليا للانتخابات

ووزارة العدل في عدة أوجه من بينها دعم العملية الانتخابية القادمة

والاستفتاء على الدستور ودور السلطة القضائية في الدفع بالعملية

الانتخابية من حيث تدريب القضاة وبناء قدراتهم في الفصل الطعون

الانتخابية .

واتفق الجانبان على التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش

القضائي بترشيح عدد من القضاة ورؤساء المحاكم الإبتدائية لحضور دورات

تعقد في هذا الشأن .

كما ناقش المجتمعون فتوى إدارة القانون بخصوص لجنة شؤون الأحزاب

المنصوص عليها في القانون رقم 29 لسنة 2012 والجهة المختصة بتشكيلها

واختصاص السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التنفيذية والملاحظات التي

أبدتها إدارة القانون حول قصر المدة التي أوجب القانون خلالها البث في

الطلب إضافة إلى كيفية التعاطي مع الفتوى والنتائج المترتبة عليها

والكامنة في تجميد العمل السياسي للدولة القائم على التعددية السياسية

والحزبية من أجل ضمان تداول سلمي على السلطة وفق ما نص عليه الإعلان

الدستوري .

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