وفد رياضي من كوريا الشمالية يزورالشطر الجنوبي .





سيؤل 25 فبراير 2018 (وال) - وصل الوفد الكوري الشمالي الرفيع

المستوى الذي يقوده نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم

يونغ-تشول، مدير مكتب جبهة التوحيد، إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد

لحضور حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

ومن المتوقع أن يحضر الوفد حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

2018 في بيونغ تشانغ مساء اليوم، ويجتمع مع الرئيس مون جيه-إن ووزير

الوحدة جو ميونغ-غيون ورئيس وكالة الاستخبارات سو هون.

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