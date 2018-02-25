فريق الوداد البيضاوي المغربي يتوج بالكأس الإفريقية الممتازة على حساب "مازيمبي" الكونغولي.





الرباط 25 فبراير2018 (وال) - أحرز نادي الوداد البيضاوي المغربي لقب

الكأس الافريقية الممتازة لكرة القدم بعد فوزه أمس السبت بالدار البيضاء

على ضيفه "تيبي مازيمبي " الكونغولي بهدف دون رد.

وهذا اللقب الأول للوداد في السوبر الأفريقي وذلك بفضل هدف رائع للغاية

من أمين التغزاوي سجله من حرة مباشرة في الدقيقة 83.

وتميزت المباراة باستعمال تقنية الفيديو لأول مرة في الملاعب الإفريقية،

بعد أن احتسب الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي قاد المباراة، ركلة جزاء

للفريق المغربي قبل أن يتراجع عن قراره اعتمادا على تقنية الفيديو.

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