وزارة الصحة تضع استراتيجية للرفع من مستوى الخدمات لمرضى غسيل الكلى .





طرابلس 25 فبراير 2018 ( وال ) - أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني " محمد هيثم" حرص الوزارة على وضع استراتيجية

واضحة ترفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى غسيل الكلى.

وأضاف ( محمد هيتم ) خلال اجتماعٍ عقده مع مدير إدارة الصيدلة

السيدة "ناهد المكي" وعدد من أخصائيي الكلى؛ " أن التغلب على المشاكل

الحالية التي يواجهها المريض في مراكز ووحدات الغسيل هو "واجب وطني"؛

وعلينا الحرص على تقديم خدمات جيدة تلبي احتياجات المواطنين وتمهد لخطط

تطوير مستقبلية في خدمات بشكلٍ يحفظ الموارد المالية.

وناقش المجتمعون المواصفات العلمية الحديثة للمشغلات إلى جانب الإعداد

لكراسة مواصفات دقيقة لمشغلات الكلى المطلوبة داخل مراكز غسيل الكلى؛

وكيفية إعداد الاحتياج العام .

كما تعهد عدد من أعضاء لجنة الصحة ولجنة الرقابة بمجلس النواب

؛المشاركين في الاجتماع بحل المشاكل التي تعيق وصول كل ما يخص مرضى الكلى

من أدوية ومشغلات ومستلزمات؛ إضافة إلى تقديم حلول تتعلق بالمرضى

الموجودين على قوائم الانتظار نظراً لنزوحهم من بعض المناطق.

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