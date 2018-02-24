الاعلان عن البدء في انتخابات المجلس البلدي الزاوية.

الزاوية 24 فبراير 2018 (وال) - اعلن اليوم بمدينة الزاوية عن البدء في انتخابات المجلس البلدي الزاوية بعد مرور سنوات عن اجراء هذا الاستحقاق .

وحضر الاعلان عن البدء في عملية انتخاب المجلس البلدي وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو وأعضاء عن مجلس النواب ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ومدير أمن الزاوية ورئيس مشايخ واعيان الزاوية ورئيس المجلس المحلي المكلف وعدد من القانونيين والمهتمين بهذا الشأن .

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