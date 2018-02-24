نتائج الدوري الليبي لكرة اليد .السبت ، 24-02-2018 - 22:21:00



طرابلس 24 فبراير 2018 (وال)- انطلقت أمس الجمعة أولى منافسات الأسبوع
الأول للمنطقة الأولى الغربية بالدوري الليبي لكرة اليد للموسم الرياضي
2017-2018.
وكانت النتائج المسجلة أمس واليوم على النحو التالي:
على أرضية قاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية بطرابلس تفوق فريق اتحاد
الشرطة على فريق المدينة بفارق كبير 39 هدفًا مقابل 15.
وضمن مباريات المجموعة الأولى من دوري كرة اليد، فاز الجزيرة على الشموع
23 - 15 بقاعة مصراتة، وتغلب المشعل على نظيره الصباح 30 - 20 ، وفاز
بنغازي الجديدة على الأنوار 35 - 21 .
وكان فريق النصر قد فاز أمس في اليوم الافتتاحي علي المروج 21 - 18 ،
وأهلي بنغازي على قاريونس 28 - 13.
...(وال)...

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