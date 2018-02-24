معيتيق يبحث مع وزير الداخلية وبلدي مصراته الملف الامني بالمدينة .

مصراته 24 فبراير 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق"، رفقة وزير الداخلية العميد" عبدالسلام عاشور"، في مدينة مصراته اليوم السبت ملف الأمن داخل المدينة مع عميد البلدية " مصطفى كرواد"، وعضو المجلس البلدي " علي أبوستة" .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد استعرض كل من عميد البلدية وعضو المجلس البلدي على معيتيق وعاشور خلال اللقاء الذي عقد في مقر البلدية الجهود التي يقوم بها منتسبي مديرية الأمن، والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على استتباب الأمن داخل المدينة ومكافحة الجريمة بكل أنواعها.





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