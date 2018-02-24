مكتب الثقافة بسوق الجمعة ينظم معرضا للصناعات التقليدية والحرفية والمقتنيات الشعبية .

طرابلس 24 فبراير 2018 ( وال ) - نظم مكتب الثقافة ببلدية سوق الجمعة اليوم السبت معرضا للصناعات التقليدية والحرفية والمقتنيات الشعبية وذلك بصالة نادى الترسانة وذلك ضمن احتفالية المنطقة بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير .

وحضر افتتاح فعاليات هذا المعرض عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف والوكيل رياض بيرام وعضوا اللجنة التسييرية بهيئة الثقافة عبد الحكيم القائدى وأكرم الكبتا ومدير مكتب الثقافة بالبلدية محمد الجطلاوي .

واحتوى المعرض على العديد من الصناعات التقليدية والحرفية والمقنيات الشعبية وكذلك على العديد من اللوحات الفنية والتشكيلية بمشاركة الحرفيين ومنظمات المجتمع المدني واهالى المنطقة .





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