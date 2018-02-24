واشنطن ترحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا وأمريكا بشأن حماية الملكية الثقافية.





واشنطن 24 فبراير 2018(وال)- رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع

الجانبان الليبي والأمريكي لمذكرة تفاهم بشأن حماية الملكية الثقافية.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا نقلا عن نائب وزير الخارجية الأمريكية

" ستيفن غولدشتاين " إن ألاتفاق هو دليل على التزامنا المشترك بحماية

التراث الثقافي الليبي، وعلى نطاق أوسع، تقديم الدعم الكامل لحكومة جهود

الوفاق الوطني لبناء دولة ليبية موحدة أكثر استقرارا".

ووقع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العامة " ستيفن غولدشتاين"

ووكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق " لطفي

المغربي " اتفاقية في واشنطن تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ضد الاتجار

بالممتلكات الثقافية القادمة من ليبيا.

وقال " غولدشتاين " في بيان عقب توقيع الاتفاقية ان "هذه الاتفاقية دليل

على الالتزام المشترك بحماية التراث الثقافي الليبي والدعم الكامل من قبل

الولايات المتحدة لجهود حكومة الوفاق الوطني لبناء دولة ليبية موحدة أكثر

استقرارا".



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