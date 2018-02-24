الرئيس الموريتاني يرفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.





بروكسل 24 فبراير 2018(وال)- بحث الرئيس الموريتاني " محمد ولد

عبدالعزيز" مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المكلف بعمليات حفظ

السلام، " جان بيير لاكور " في العاصمة البلجيكية بروكسيل الأوضاع

الأمنية والسياسية في ليبيا .

وأوضحت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتاني شدد خلال لقائه " جان

بيير لاكور " على رفض بلاده التدخلات الأجنبية في ليبيا ، داعيا المجتمع

الدولي الى ايجاد حل سياسي ينهي الصراع في ليبيا .

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مسؤولين موريتانيين أن اللقاء استعرض

رؤية " ولد عبدالعزيز " للملف الليبي،والتي ترمي إلى إيجاد حل للأزمة من

خلال الانتخابات المتوقع إجراؤها خلال العام الحالي في ليبيا.



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