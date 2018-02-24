الرئيس الموريتاني يرفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.
السبت ، 24- 02- 2018 - 14:49:00
بروكسل 24 فبراير 2018(وال)- بحث الرئيس الموريتاني " محمد ولد
عبدالعزيز" مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المكلف بعمليات حفظ
السلام، " جان بيير لاكور " في العاصمة البلجيكية بروكسيل الأوضاع
الأمنية والسياسية في ليبيا .
وأوضحت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتاني شدد خلال لقائه " جان
بيير لاكور " على رفض بلاده التدخلات الأجنبية في ليبيا ، داعيا المجتمع
الدولي الى ايجاد حل سياسي ينهي الصراع في ليبيا .
ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مسؤولين موريتانيين أن اللقاء استعرض
رؤية " ولد عبدالعزيز " للملف الليبي،والتي ترمي إلى إيجاد حل للأزمة من
خلال الانتخابات المتوقع إجراؤها خلال العام الحالي في ليبيا.
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