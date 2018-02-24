اختتام الملتقى الأول لحكام كرة القدم بالمنطقة الغربية ببلدية صبراته .





صبراته 24 فبراير 2018(وال)- اختتم ببلدية صبراتة الملتقى الأول لحكام

كرة القدم بالمنطقة الغربية بحضور الإتحاد الفرعي لكرة القدم ولجنة

التحكيم الفرعية في المنطقة الغربية وبمشاركة واسعة من الحكام الليبيين.

ويهدف الملتقى لرفع قدرات ومهارات الحكام الليبيين والإطلاع على تعديلات

القانون الدولي للتحكيم في كرة القدم.

ويأتي الملتقى باستضافة مكتب الشباب والرياضة ببلدية صبراتة بتنظيم

ورعاية من المجلس البلدي صبراتة وبيوت الشباب بصبراتة.



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