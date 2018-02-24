الحرس البلدي بنغازي يواصل حملته لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية.





بنغازي 24 فبراير 2018(وال)- يواصل جهاز الحرس البلدي بنغازي حملته لضبط

المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك في عدد من المدن

والمناطق بالمدينة .

وقالَ أمر غرفة عمليات غرب بنغازي بجهاز الحرس البلدي المقدم " توفيق

الورفلي" إنَّ عملية الإتلاف تتم بصورة صحيحة برفقة عضو لجنة الإتلاف

المكلف من قبل الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأضاف أنه لم يتم رصد أي عملية تسريب لهذه المواد غير الصالحة للاستهلاك

البشري لسوء تخزينها. مؤكدا بأنَّ الحملة قد بدأت في منطقة الصابري خلال

اليومين الماضيين وستتواصل لباقي المناطق .



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