المعايير الدولية للانتخابات محور نقاشات الندوة العلمية ببلدية القرضة .





سبها 24 فبراير 2018(وال)- نظم منتدى وادي الشاطئ الثقافي وشبكة دعم

المرأة واتحاد مؤسسات المجتمع المدني ببلدية القرضة ندوة حول المعايير

الدولية للانتخابات ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية.

وقدمت خلال الندوة التي حضرها عدد من الفاعليات الشبابية والنسائية

بمنطقة القرضة الشاطئ عدد من الورقات البحثية كما فتح باب النقاش حول

موضوع الندوة وعرض ومشاركة الآراء والأفكار والتساؤلات بين الحضور.

بدوره قام مكتب الإدارة الانتخابية سبها - الشاطئ بشرح وتوضيح المعايير

الدولية للانتخابات والدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني في المواطنين

بأهمية الانتخابات .

وتأتي الندوة ضمن نشر الثقافة الانتخابية بين مختلف شرائح المجتمع و

التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني و مكتب الإدارة الانتخابية سبها

الشاطئ.



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