المجلس البلدي سرت يبحث مع مسؤولي جهاز النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى التعديات غير القانونية على المشاريع الزراعية .





سرت 24 فبراير 2018(وال)- خصص الاجتماع الموسع الذي عقده عميد بلدية سرت

وعدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة مع مسؤولى جهاز النهر الصناعي

بالمنطقة الوسطى والشركة العامة للمياه لمتابعة التعديات التي يقوم بها

المواطنين على المشاريع الزراعية المتمثلة في تركيب وصلات غير قانونية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت لوكالة الأنباء الليبية إن

الاجتماع تناول بحث ومناقشة المشاكل المتعلقة بالتجاوزات التي يقوم بها

المواطنين في التعدي علي أرضي المشروعات والوصلات الغير قانونية والغير

شرعية مما تسبب بإرباك سير الأعمال وتدفق مياه النهر للمدينة إضافة إلى

مناقشة الكيفية المثلى من أجل التعامل مع هذه التجاوزات وإيجاد الحلول

المناسبة لها.

وأوضح المسؤول الاعلامي بالبلدية انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من جميع

الجهات ذات العلاقة من أجل حصر الوصلات الغير قانونية والتعدي على ارضي

المشاريع التابعة لجهاز النهر الصناعي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ

الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحضر الاجتماع عضو المجلس البلدي لبلدية هراوة " فرج محمد عبدالله " و

مدير جهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى المهندس " مصطفى

محمد الشاوش" ومدير مكتب خدمات سرت بالشركة العامة المياه والصرف الصحي

المهندس "سعيد مشري " والمهندس "رمضان محمد " مدير مكتب سرت بجهاز تنفيذ

مشروع النهر الصناعي وعن قطاع الزراعة بالبلدية حضر الاجتماع " منصور

محمد منصور" ومندوب عن مديرية أمن سرت العقيد " معيوف حسين المعدانى" و

رئيس مركز شرطة سرت المقدم "مفتاح الدبار" و مراقب التشغيل بجهاز النهر

الصناعي بالمنطقة الوسطى " علي حافظ ".



..( وال - سرت ) ...