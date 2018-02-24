جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ينظم
لقاء عمل علمي احتفالاً باليوم العربي للمياه .
السبت ، 24- 02- 2018 - 12:20:00
بنغازى 24 فبراير 2018 (وال)- يستعد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع
النهر الصناعي، لتنظيم لقاء عمل علمي عن المشروع ، وذلك بمناسبة الاحتفال
باليوم العربي للمياه .
وقال المكتب الإعلامي بالجهاز إن لقاء العمل العلمي عن المشرع سيقام خلال
يومي الثالث والرابع من شهر مارس القادم بقاعة المؤتمرات بفندق تيبستي
ببنغازى .
وأوضح المكتب أن برنامج لقاء العمل العلمي سيقام خلال الفترة الصباحية ،
وسيتناول " تكلفة المشروع والميزة التنافسية" للدكتور عبد السلام
الجحاوي، و"الأحواض الجوفية لمصادر الإمداد المائي - الدراسات الواقعية"
ج . فوزي الشريف "وجودة المياه وأسباب المعالجة"، إلى جانب حلقة نقاش .
في حين سيتناول المهندس " علي لاغا "المقاييس العالمية لجودة المياه"،
والمهندس "عوض الشيخي " المدير العام لشركة العين لتنقية المياه، و"
النهر الصناعي وتأثيره على البيئة" المهندس " وليد محمد الهلالي " رئيس
البيئة بنغازي، إلى جانب حلقة نقاش .
وأشار المكتب إلى ان اليوم الثاني سيتناول المواضيع التالية : "استمرار
الإمداد المائي دون انقطاع طيلة 27 سنة" من قبل المهندس " ناجي الكليلي "
- ، والمهندس " محمد الضراط "و"منظومة الحساونة سهل الجفارة - المشكل
والحل" المهندس " محمد الحجاجي " ، و"أعمال التصنيع وتركيب الأنابيب
المهندس "علي الأوجلي" ، و"الكشف والمراقبة لانقطاع الأسلاك بالأنابيب
الخرسانية سابقة الإجهاد" المهندس " خالد الفيتوري " ، إلى جانب حلقة
نقاش ، اضافة إلى "الحماية من التآكل وسلامة المنظومات من الانهيارات"
المهندس " صلاح الكوم " ، والورقة الأخيرة "الانهيارات وطرق الإصلاح"
المهندس " علي الأوجلي " ، ومن ثم حلقة نقاش .
( وال - بنغازى