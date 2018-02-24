جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ينظم لقاء عمل علمي احتفالاً باليوم العربي للمياه .





بنغازى 24 فبراير 2018 (وال)- يستعد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع

النهر الصناعي، لتنظيم لقاء عمل علمي عن المشروع ، وذلك بمناسبة الاحتفال

باليوم العربي للمياه .

وقال المكتب الإعلامي بالجهاز إن لقاء العمل العلمي عن المشرع سيقام خلال

يومي الثالث والرابع من شهر مارس القادم بقاعة المؤتمرات بفندق تيبستي

ببنغازى .

وأوضح المكتب أن برنامج لقاء العمل العلمي سيقام خلال الفترة الصباحية ،

وسيتناول " تكلفة المشروع والميزة التنافسية" للدكتور عبد السلام

الجحاوي، و"الأحواض الجوفية لمصادر الإمداد المائي - الدراسات الواقعية"

ج . فوزي الشريف "وجودة المياه وأسباب المعالجة"، إلى جانب حلقة نقاش .

في حين سيتناول المهندس " علي لاغا "المقاييس العالمية لجودة المياه"،

والمهندس "عوض الشيخي " المدير العام لشركة العين لتنقية المياه، و"

النهر الصناعي وتأثيره على البيئة" المهندس " وليد محمد الهلالي " رئيس

البيئة بنغازي، إلى جانب حلقة نقاش .

وأشار المكتب إلى ان اليوم الثاني سيتناول المواضيع التالية : "استمرار

الإمداد المائي دون انقطاع طيلة 27 سنة" من قبل المهندس " ناجي الكليلي "

- ، والمهندس " محمد الضراط "و"منظومة الحساونة سهل الجفارة - المشكل

والحل" المهندس " محمد الحجاجي " ، و"أعمال التصنيع وتركيب الأنابيب

المهندس "علي الأوجلي" ، و"الكشف والمراقبة لانقطاع الأسلاك بالأنابيب

الخرسانية سابقة الإجهاد" المهندس " خالد الفيتوري " ، إلى جانب حلقة

نقاش ، اضافة إلى "الحماية من التآكل وسلامة المنظومات من الانهيارات"

المهندس " صلاح الكوم " ، والورقة الأخيرة "الانهيارات وطرق الإصلاح"

المهندس " علي الأوجلي " ، ومن ثم حلقة نقاش .

( وال - بنغازى