مجلس الأمن يصوّت السبت على وقف اطلاق النار في سوريا واشنطن 24 فبراير 2018 (وال) - أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على طلب وقف لاطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما حتى ظهر السبت بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق مع روسيا.



وقال السفير الكويتي " منصور العتيبي " الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن

لهذا الشهر " نحن قريبون جدا " من التوصل الى حل، مشيرا الى انه حتى

اللحظة لا يوجد اجماع على مشروع القرار.

وتواجه المفاوضات مشاكل حول تصوّر رئيسي في مشروع القرار يحدد موعد

بدء وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تسيطر عليها

المعارضة.