نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 24 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار

متفرقة اليوم قد يصحبها خلايا رعدية ، والريح شرش إلى باش سرعتها مابين

(10 - 25) عقدة تصل اليوم الى (30)عقدة على زواره وطرابلس ، وارتفاع

الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر يصل اليوم الى (2.50)متر على ساحل

مصراتة

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح

مابين (15-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة

، والريح شلوق إلى شرش ويبقى غربي يوم الغد على ساحل شحات سرعتها

مابين(10 -20) عقدة تصل مساء اليوم الى (25) عقدة على الخليج وبنغازى ،

وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00)متر يصل غدا الى (2.50)متر على

ساحل شحات ، والبحر خفيف الموج فليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر

تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة.



(وال)