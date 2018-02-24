نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل
ليبيا .
السبت ، 24- 02- 2018 - 12:11:00
طرابلس 24 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار
متفرقة اليوم قد يصحبها خلايا رعدية ، والريح شرش إلى باش سرعتها مابين
(10 - 25) عقدة تصل اليوم الى (30)عقدة على زواره وطرابلس ، وارتفاع
الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر يصل اليوم الى (2.50)متر على ساحل
مصراتة
البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح
مابين (15-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة
، والريح شلوق إلى شرش ويبقى غربي يوم الغد على ساحل شحات سرعتها
مابين(10 -20) عقدة تصل مساء اليوم الى (25) عقدة على الخليج وبنغازى ،
وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00)متر يصل غدا الى (2.50)متر على
ساحل شحات ، والبحر خفيف الموج فليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر
تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
(وال)