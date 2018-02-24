الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 24 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام :

اعتدال فى درجات الحرارة خلال فترة النهار على أغلب مناطق ليبيا

بينما تكون منخفضة اثناء الليل والصباح الباكر مع تكاثر للسحب ومن

المتوقع سقوط أمطار متفرقة هده الليلة ويوم الغد .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر ومن المتوقع سقوط

امطار متفرقة هده الليلة ويوم الغد ، والريــاح جنوبية إلى جنوبية غربية

خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بعد ظهر يوم الغد الى غربية فشمالية غربية

معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات الحـرارة القصوى

تتــراوح مـابين (18-22) درجة مئوية وتسجل انخفاض تدريجى وطفيف بداية من

يوم الغد .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد مع سقوط أمطار

متفرقة ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول تدريجيا

يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً

على الخليج وسهل بنغازى مثيرة للاتربة والغبار مع هبوط الرؤية الافقية

على بنغازى تتحول يوم الاثنين إلى غربية فشمالية ، ودرجات الحـرارة

القـصوى تتـــراوح مـابين (19-24) درجة ولا تتجاوز (15) درجة على مرتفعات

الجبل الاخضر.

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة

من مساء اليوم ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية فغربية معتدلة

إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال مما تسبب هبوط نسبى فى الرؤية

الافقية ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (22-27) درجة مئوية .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يوم الغد واحتمال سقوط

امطار متفرقة على السرير وتازربو ، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة

الاتجاه خفيفة إلى معتدلـة السرعـة ، ودرجات الحـرارة القصوى تتـراوح

مابين (24-27) درجة مئوية .



( وال )