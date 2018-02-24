مقتل 18 جنديا في هجوم مسلح لطالبان في افغانستان .





كابول 24 فبراير 2018 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الافغانية مقتل

18 جنديا على الاقل في هجوم مسلح استهدف قاعدة عسكرية في ولاية فرح بغرب

افغانستان .

وصرح الناطق باسم الوزارة " دولت وزير " لوكالة الصحافة الفرنسية

اليوم السبت ان "عددا كبيرا من المتمردين هاجموا قاعدة بالا بولوك (في

ولاية) فرح ". واضاف "للاسف خسرنا 18 جنديا وجرح اثنان آخران".

يذكر أن هذا رابع هجوم يجري السبت ضد اهداف حكومية بعد ثلاثة عمليات

انتحارية استهدفت مقرين للاستخبارات الافغانية في كابول وهلمند وقاعدة

للجيش في الولاية نفسها. واسفرت عنها سقوط خمسة قتلى على الاقل وجرح نحو

عشرين شخصا آخرين ، بحسب آخر حصيلة رسمية.