تعزيز النظام الصحي في ليبيا .









طرابلس 24 فبراير 2018 ( وال )- عبر وزير الصحة الدكتور"عمر بشير

الطاهر" عن دعمه وتشجيعه للمشاريع التي استعرضت خلال اليوم الختامي

للبرنامج التدريبي ؛ الذي نفذته وزارة الصحة برعاية المؤسسة الألمانية

للتعاون GIZ ؛ ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي في ليبيا الذي يدعمه الاتحاد

الأوروبي.

وقال وزير الصحة سنسعى لتفعيل ودعم هذه المشاريع المتمثلة في " البرنامج

الوطني لمكافحة سرطان الثدي؛ والبرنامج الوقائي لصحة الفم والأسنان لفئة

الأطفال؛ والبرنامج الوطني لتأهيل القابلات ؛ وتحسين الخدمات الصحية

لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ وتقييم خدمات السرطان؛ وبرنامج سلامة

الدم؛ ومشروع الدبلومة التخصصية لطب الأسرة .. ونحن معكم .. وشركاءنا

أيضاً معكم" .

وكشف الوزير عن عبءٍ "ستتحمله" إدارة الرعاية الصحية الأولية لإنجاح

تنفيذ المشاريع باعتبارها تندرج تحت تحسين خدمات مراكز الرعاية الصحية

الأولية؛ ودعا " المنظومة الوزارية " للمساهمة أيضاً في إنجاحها عبر

إدارتي المناطق والتخطيط ومكتب التعاون الدولي.

من جانبه أكد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية "غسان كريم" أن

الاستثمار الأفضل هو استثمار الموارد البشرية؛ الذي سيخلق كوادر قادرة

على تنفيذ مشاريع اقتصادية بشكل يمنع سوء استخدام الموارد.

وتعهد كلاً من ممثل المنظمة الدولية للهجرة وممثلة صندوق الأمم المتحدة

لدعم السكان خلال حضورهما اليوم الختامي للبرنامج التدريبي؛ بتقديم الدعم

للمشاريع ؛ بعد أن جاء على لسان السيدة "سارة الدنقلي" ممثلة الصندوق أن

هذه المشاريع تمثل جهوداً كبيرة ، وعبرت عن رغبتها في تواصل العمل على

تنفيذ تلك المشاريع .

بينما أعلن ممثل المنظمة الدولية للهجرة "محمد أبو غالية" عن استعداد

المنظمة لتقديم الدعم لتنفيذ مشروع تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية

للمهاجرين غير الشرعيين ؛ واصفاً المشروع "بالكامل والجاهز للتنفيذ" .

وستقدم الهيئة الطبية الدولية الدعم أيضًا لتنفيذ المشاريع بعد أن عبر

ممثلها "حازم سمرا" عن "انبهاره بها؛ مضيفاً " لن نقصر في تقديم الدعم "

.

ويشكل "التحدي الكبير" بحسب ما جاء على لسان ممثل المؤسسة الألمانية

للتعاون GIZ "ضياء أبوهدرة" ؛ "القدرة" على تنفيذ هذه المشاريع على أرض

الواقع؛ معربا عن أمانيه في تنفيذ الخطوات "الأولى" لتلك المشاريع خلال

الأشهر القادمة.

يذكر ان البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 10 أيام ؛ استهدف 25 متدرباً

يعملون بوزارة الصحة وبعضاً من الجهات التابعة لها؛ ويهدف إلى معرفة

الطريقة التي يتم من خلالها إدارة المشاريع وحساب تكاليفها.

وتم خلاله الإعداد لــ 12 مشروعاً من بينها البرنامج الوطني لمكافحة

سرطان الثدي؛ والبرنامج الوقائي لصحة الفم والأسنان لفئة الأطفال؛

والبرنامج الوطني لتأهيل القابلات ؛ وتحسين الخدمات الصحية لنزلاء مؤسسات

الإصلاح والتأهيل؛ وتقييم خدمات السرطان؛ وبرنامج سلامة الدم؛ ومشروع

الدبلومة التخصصية لطب الأسرة.

( وال )