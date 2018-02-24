المغربي يوقع بنيويورك على مذكرة تفاهم مع الجانب الامريكي لحماية الاثار والممتلكات الثقافية من النهب والمتاجرة .

نيويورك 24 فبراير 2018 ( وال ) - وقع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي امس الجمعة مع نائب وزير الخارجية الامريكي للشؤون الدبلوماسية ستيفن قولد اشتاين بمقر وزارة الخارجية الأمريكية على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية .

ويأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني لحماية الآثار والممتلكات الثقافية من النهب والتهريب والمتاجرة .



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