جينتيلوني: أوروبا تعمل معا لأجل استقرار ليبيا ولأجل الساحل الأفريقي .







بروكسل 24 فبراير 2018 ( وال) - قال رئيس الوزراء الإيطالي " باولو

جينتيلوني " إن أوروبا تعمل معا لأجل منطقة الساحل الأفريقي واستقرار

ليبيا أيضا.

وأضاف " جينتيلوني " لدى وصوله إلى مقر المجلس الاوربي لحضور الإجتماع

غير الرسمي، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية

أنجيلا ميركل، بعد مشاركتهم بالمؤتمر الدولي حول منطقة الساحل وفقاً لما

ذكرته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه " من خلال التعاون مع دول

الساحل ومع تطورها فقط ، سنتمكن من وقف الإرهاب ومواجهة أسباب ظواهر

الهجرة غير الشرعية ".

وأردف رئيس الحكومة الإيطالية " نحن نقوم بذلك مع العمل على استقرار

ليبيا أيضا "، وكذلك "مع النتائج التي تحققت من ناحية خفض تدفقات الهجرة

غير الشرعية التي تصل إلى إيطاليا "، مشيرا الى أن " كل هذه يمثل الطريقة

التي تعمل بها أوروبا "، حيث " تعمل معا، وهو السبيل الأفضل للتغلب على

النزعات والهجرة ".



( وال )