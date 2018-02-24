استعراض خطة العمل الاستراتيجية لشركة زلاف لاستكشاف وانتاج النفط والغاز.السبت ، 24-02-2018 - 10:43:00



طرابلس 24 فبراير 2018 ( وال) - شكل موضوع نشاط إدارة شركة زلاف لاستكشاف
وإنتاج النفط والغاز والاجراءات التي اتخذتها الشركة في سبيل تأدية
الاعمال المناطة بها ، واستعراض الخطة المستقبلية للشركة ومناقشة آخر
التطورات والمستجدات التي قامت بها الشركة بالخصوص محور عمل الاجتماع
الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط .
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط
المهندس " مصطفى صنع الله " ورئيس لجنة ادارة شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج
النفط والغاز الدكتور" خليفة رجب عبد الصادق " بحضور عدد من الخبراء
والمتخصصين من الجانبين دراسة ومناقشة وتقييم كل الأعمال الفنية لشركة
زلاف لاستكشاف وانتاج النفط والغاز
، اضافة إلى تقديم المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بمستوى
عمل الشركة .

( وال )

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