استعراض خطة العمل الاستراتيجية لشركة زلاف لاستكشاف وانتاج النفط والغاز.





طرابلس 24 فبراير 2018 ( وال) - شكل موضوع نشاط إدارة شركة زلاف لاستكشاف

وإنتاج النفط والغاز والاجراءات التي اتخذتها الشركة في سبيل تأدية

الاعمال المناطة بها ، واستعراض الخطة المستقبلية للشركة ومناقشة آخر

التطورات والمستجدات التي قامت بها الشركة بالخصوص محور عمل الاجتماع

الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط .

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط

المهندس " مصطفى صنع الله " ورئيس لجنة ادارة شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج

النفط والغاز الدكتور" خليفة رجب عبد الصادق " بحضور عدد من الخبراء

والمتخصصين من الجانبين دراسة ومناقشة وتقييم كل الأعمال الفنية لشركة

زلاف لاستكشاف وانتاج النفط والغاز

، اضافة إلى تقديم المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بمستوى

عمل الشركة .



( وال )