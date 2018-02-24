استعراض خطة العمل الاستراتيجية لشركة زلاف
لاستكشاف وانتاج النفط والغاز.
السبت ، 24- 02- 2018 - 10:43:00
طرابلس 24 فبراير 2018 ( وال) - شكل موضوع نشاط إدارة شركة زلاف لاستكشاف
وإنتاج النفط والغاز والاجراءات التي اتخذتها الشركة في سبيل تأدية
الاعمال المناطة بها ، واستعراض الخطة المستقبلية للشركة ومناقشة آخر
التطورات والمستجدات التي قامت بها الشركة بالخصوص محور عمل الاجتماع
الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط .
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط
المهندس " مصطفى صنع الله " ورئيس لجنة ادارة شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج
النفط والغاز الدكتور" خليفة رجب عبد الصادق " بحضور عدد من الخبراء
والمتخصصين من الجانبين دراسة ومناقشة وتقييم كل الأعمال الفنية لشركة
زلاف لاستكشاف وانتاج النفط والغاز
، اضافة إلى تقديم المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بمستوى
عمل الشركة .
( وال )