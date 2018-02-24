مسؤول إيطالي: على سياسات الهجرة ألا تمس كرامة الإنسان .





نيامي 24 فبراير 2018( وال ) - قال مسؤول إيطالي إنه يجب على

السياسات الخاصة بالهجرة ألا تمس كرامة الإنسان.

وقالت مذكرة إن رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر،

فرانشيسكو روكا، وفقاً لما أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء رأى

خلال زيارته للنيجر التي تستمر حتى اليوم السبت، أن " السياسات التي تعطي

الأولوية للمراقبة ، على حساب سلامة وكرامة المهاجرين، يمكن أن تكون

قاسية، تعطي نتائج عكسية وتسهم بزيادة معاناة الناس الذين يتوجهون نحو

سواحل شمال أفريقيا ".

وقد ذكر " روكا " في ختام زيارته لأغاديز (وسط) النيجر ، أنه " ليس هناك

خيار بين الأمن والكرامة "، فـ"علينا أن نرفض تماما فكرة أن قرار

الحكومات بتخفيض الهجرة أو الحد منها، لا يمكن أن يبرر زيادة معاناة

المهاجرين أبداً ".

وأشار البيان الى أن " فرانشيسكو روكا " قام بزيارة ، أغاديز، رفقة رئيس

الصليب الأحمر المحلي " علي بانديار"، حيث " التقى مهاجرين أفادوا أنهم

عالقون في النيجر، وعاجزين عن التوجه إلى الشمال بسبب المزيد من الضوابط

، وفي الوقت نفسه، غير قادرين على العودة إلى ديارهم".



( وال )