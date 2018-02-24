برنامج الأغذية العالمي يقدم المساعدات الغذائية العاجلة للنازحين من أهالى تاورغاء العالقين شرق مدينة بني وليد .









تونس 24 فبراير 2018( وال ) - قدم برنامج الأغذية العالمي

للأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة " الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية "

المساعدات الغذائية الضرورية إلى النازحين من أهالى تاورغاء المقيمين

بمنطقة قرارة القطف شرق مدينة بني وليد .

وأوضحت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ان برنامج الأغذية العالمي

تمكن من إيصال المواد الغذائية إلى حوالي 3000 شخص من تاورغاء عالقين في

منطقة قرارة القطف الصحراوية شرق بني وليد . وتحتوى كل حصة غذائية يقدمها

البرنامج على الأرز والمكرونة ودقيق القمح والحمص وزيت نباتي وسكر وصلصة

الطماطم وهي تكفي لأسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

وصرح ريتشارد راجان، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا: "

يعاني النازحون هناك من الطقس الشتوي القارس، كما يعانون من صعوبة الحصول

على الضروريات التي من بينها المواد الغذائية." كما أضاف: " نحن نواصل

العمل مع السلطات الليبية وشركاء العمل الإنساني من أجل تنسيق الجهود

وتوفير الدعم اللازم إلى جميع الأسر العالقة."

ويسعى برنامج الأغذية العالمي خلال عام 2018 أن يقدم المساعدات إلى

123,000 شخصاً يعانون من أجل الحصول على لقمة العيش. وتُعطى الأولوية

للأسر الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالصراع الدائر في ليبيا .



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