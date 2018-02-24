اتفاق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية .





طرابلس 24 فبراير2018 (وال) - فى إطار تنفيذ الإتفاقية الموقعة بين

المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية ، والتى

تهدف لتعزيز التعاون بين المركزين فى مجال رصد الأمراض المشتركة والتشخيص

المعملى لهذه الأمراض وتبادل المعلومات فيما يتعلق بعمل المركزين .

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة الإتفاقية إجتماعاً بمقر المركز الوطنى

للصحة الحيوانية بغوط الشعال الاثنين بهدف تنسيق جهود إدارة الرصد

والاستجابة السريعة وإدارة مكافحة الأوبئة والأمراض المشتركة لتنفيذ بنود

الإتفاقية وإيجاد آلية مشتركة بين الادارتين للتواصل وتبادل المعلومات

والخبرات وكذلك التعاون فى إجراء البحوث والدراسات الميدانية والتقصى عن

الأوبئة والأحداث الصحية ، وكذلك التعاون فى بناء فرق إستجابة مشتركة وضم

عناصر من الصحة الحيوانية لفرق الإستجابة السريعة.

(وال)