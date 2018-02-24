وزارة الصحة تتخذ جملة من الإجراءات الفورية لمعالجة المشاكل التي تعيق عمل مستشفى الرازي .





طرابلس 24 فبراير 2018 (وال)- قال وكيل وزارة الصحة "محمد عيسى" أن

جملةً من الإجراءات الفورية اتُخذت خلال زيارةٍ قام بها الأربعاء الماضي

لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية.

وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات تأتي لمعالجة العديد من المشاكل التي تعيق

عمل المستشفى في تقديم خدماته للمواطنين؛ وتتمثل في

الاتصال بجهاز الإمداد الطبي من أجل تلبية احتياجات المستشفى وفقاً

للأصناف المتوفرة لديه خلال يومي الأربعاء والخميس .

تكليف ادارة الصيدلة بالمستشفى بالتواصل مع شركة الإنماء للأدوية لتوفير

الأصناف الغير متوفرة بجهاز الإمداد وإحالة تقرير مفصل خلال 24 ساعه .

العمل على توفير المستلزمات الطبية ( المستهلكات) من خلال لجنة الأزمة

بوزارة الصحة خلال أسبوع من تاريخه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية

اللازمة.

اتخاذ التدابير الاحترازية الفورية لأعمال الصيانه الترميمية لحين

استكمال الإجراءات القانونية للصيانه الشاملة .

(وال)