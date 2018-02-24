ممثلون عن قبيلتي التبو والزويه يتوصلون إلى إتفاق للمصالحة في الكفرة .





تونس 24 فبراير 2018 (وال)- وقّع ممثلون عن قبيلتي التبو والزويه في

منطقة الكفرة إتفاقاً للمصالحة وذلك عقب لقاء استمر يومين في تونس نظمته

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي.

ويحدد الإتفاق المبادئ الرئيسية للمصالحة ومن بينها حرية التنقل

والمساءلة الفردية عن الجرائم وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات دون تمييز.

كما استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات

المصالحة السابقة.

واتفقت قبيلتا التبو والزويه على تشكيل لجنة عليا للمصالحة في الكفرة في

غضون شهر واحد. وستكون جميع المكونات الاجتماعية في المنطقة ممثلة في هذه

اللجنة. وسيتم إختيار الممثلين عبر عملية تشاورية وبطريقة تتسم بالشفافية

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(وال )