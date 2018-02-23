فريق الاتحاد يلتقي فريق أكوا يونايتد النيجيري في دور الـ 32 من الكنفدرالية.





طرابلس 23 فبراير 2018 (وال)- يواجه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فريق

أكوا يونايتد النيجيري في دور الـ 32، بعد تأهله المستحق على حساب فريق

الساحل النيجري، ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي

"الكونفدرالية".

وستقام مباراة الاتحاد وبطل نيجيريا خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وكان فريق أكوا يونايتد النيجيري حسم تأهله إلى الدور الثاني والثلاثين

على حساب فريق ريال بانغول بطل غامبيا عقب خسارته ذهابا بهدفين لهدف،

وفوزه إيابا بهدفين دون مقابل.

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