فريق الاتحاد يلتقي فريق أكوا يونايتد النيجيري في دور الـ 32 من الكنفدرالية.الجمعة ، 23-02-2018 - 21:55:00



طرابلس 23 فبراير 2018 (وال)- يواجه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فريق
أكوا يونايتد النيجيري في دور الـ 32، بعد تأهله المستحق على حساب فريق
الساحل النيجري، ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي
"الكونفدرالية".
وستقام مباراة الاتحاد وبطل نيجيريا خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل.
وكان فريق أكوا يونايتد النيجيري حسم تأهله إلى الدور الثاني والثلاثين
على حساب فريق ريال بانغول بطل غامبيا عقب خسارته ذهابا بهدفين لهدف،
وفوزه إيابا بهدفين دون مقابل.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
وزارة الخارجية تؤكد احالة الخارجين عن القانون الذين قبض عليهم في القداحية المتهمين في قضية تعذيب المهاجرين الى القضاء.
كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تنظم ورشة عمل بعنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا الافاق والتحديات " .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا