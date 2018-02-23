السويحلي يخسر أمام الترجي التونسي في البطولة العربية للكرة الطائرة.





طرابلس 23 فبراير 2018 (وال)- خسر فريق السويحلي للكرة الطائرة نتيجة

مباراته مساء اليوم أمام فريق الترجي التونسي في البطولة العربية للكرة

الطائرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

المباراة التي كانت ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة العربية

للكرة الطائرة المقامة حاليا بتونس انتهت

أشواطها على النحو التالي ( 25-23 و21-25 و25-17 و25-21 ).

وبهذه النتيجة خرج فريق السويحلي من سباق المنافسة على لقب البطولة رغم

أنه قدم مباراة جيدة ولم يحافظ على الفارق الذي وصل في الشوط الأول أكثر

من 6 نقاط، والذي انتهى لصالح الترجي بنتيجة 25-23.

فريق السويحلي سيلعب على المباريات الترتيبية من الخامس إلى الثامن.

وقد تأهل إلى الدور الرباعي الريان القطري على حساب السيب العماني

بنتيجة ثلاثة أشوط دون مقابل والهلال السعودي على حساب الأهلي البحريني

بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

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