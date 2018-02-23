المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع البنك الدولي امكانية توظيف الاموال المجمدة واستثمارها .الجمعة ، 23-02-2018 - 20:23:00

المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع البنك الدولي امكانية توظيف الاموال المجمدة واستثمارها .تونس 23 فبراير 2018 ( وال ) - استكمالاً للاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للأستثمار الدكتور علي محمود مع فريق البنك الدولي اثناء زيارته لواشنطن ، التقى اليوم في تونس فريق من خبراء البنك الدولي مع الادارة التنفيدية للمؤسسة (المدير التنفيذي ، المالية، الاستثمار، المخاطر، الامتثال والعلاقات الدولية بالمؤسسة ) وبحضور مندوب عن وزارة التخطيط بحكومة الوفاق . وتم خلال اللقاء مناقشة امكانية التعاون بين الموسسة والبنك الدولي لتقديم مقترح تعديل لقرارات التجميد للأمم المتحدة بالشكل الذي يضمن توظيف الأموال المجمده وغير المستثمرة ، في استثمارات يمكن لها ان تدّر عوائد جيده للمؤسسة .
كما تم خلال اللقاء بحث امكانية قيام البنك الدولي بتقديم برامج تدريب وتطوير للكوادر الليبية بالمؤسسة.

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