جامعة بنغازي الأولى ليبياً بتصنيف PUBLONS بنغازي 23 فبراير 2018( وال ) - تحصلت جامعة بنغازي على المركز الأول على مستوى الجامعات الليبية بمنصة التحكيم العلمي الدولية PUBLONS التي تعمل تحت مظلة Clarivate Analytics والمعروف سابقا Thomson Reuters .



ووفق الموقع الرسمي للجامعة حظيت جامعة بنغازي بالمركز الأول ليبياً على

المستوى الدولي في مجال التحكيم العلمي على مستوى 5 تخصصات علمية، وهي:

Informatics-

Information management-

Information retrieval-

Information systems-

Library and information science-



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