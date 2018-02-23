جامعة بنغازي الأولى ليبياً بتصنيف PUBLONS
بنغازي 23 فبراير 2018( وال ) - تحصلت جامعة بنغازي على المركز الأول
على مستوى الجامعات الليبية بمنصة التحكيم العلمي الدولية PUBLONS التي
تعمل تحت مظلة Clarivate Analytics والمعروف سابقا Thomson Reuters .
الجمعة ، 23- 02- 2018 - 15:41:00
ووفق الموقع الرسمي للجامعة حظيت جامعة بنغازي بالمركز الأول ليبياً على
المستوى الدولي في مجال التحكيم العلمي على مستوى 5 تخصصات علمية، وهي:
Informatics-
Information management-
Information retrieval-
Information systems-
Library and information science-
...( وال ) ..