المجلس البلدي صبراته يعقد اجتماعا تحضيريا لإحياء الذكرى الثانية لتحرير المدينة من تنظيم الدولة الإرهابي " داعش " .





صبراته 23 فبراير 2018( وال ) - عقد المجلس البلدي صبراته اجتماعاً

تحضيرياً بقاعة اجتماعات المجلس البلدي لمناقشة التجهيز لإحياء الذكرى

السنوية الثانية لتحرير صبراتة من تنظيم الدولة الإرهابي " داعش " .

وافاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة أن الاجتماع حضره ممثلين عن

غرفة محاربة تنظيم الدولة و مديرية الأمن والحرس البلدي وشركة الخدمات

العامة وشركة بريد ليبيا للاتصالات وعدد من أهالي الشهداء .

وترحم المجتمعون في هذه الذكرى الأليمة على أرواح من قدموا أنفسهم في

سبيل الله وفي سبيل لتطهير مدينة صبراتة وتخليص أهلها من شر هؤلاء

المجرمين .

يشار إلى أن المعارك ضد هذا التنظيم قد بدأت يوم 23 فبراير من العام

الماضي وقدم فيها أبناء صبراتة سيل من التضحيات في سبيل تطهيرها من

براثن هذا التنظيم المجرم .



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