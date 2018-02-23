المجلس البلدي صبراته يعقد اجتماعا تحضيريا لإحياء الذكرى
الثانية لتحرير المدينة من تنظيم الدولة الإرهابي " داعش " .
الجمعة ، 23- 02- 2018 - 15:28:00
صبراته 23 فبراير 2018( وال ) - عقد المجلس البلدي صبراته اجتماعاً
تحضيرياً بقاعة اجتماعات المجلس البلدي لمناقشة التجهيز لإحياء الذكرى
السنوية الثانية لتحرير صبراتة من تنظيم الدولة الإرهابي " داعش " .
وافاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة أن الاجتماع حضره ممثلين عن
غرفة محاربة تنظيم الدولة و مديرية الأمن والحرس البلدي وشركة الخدمات
العامة وشركة بريد ليبيا للاتصالات وعدد من أهالي الشهداء .
وترحم المجتمعون في هذه الذكرى الأليمة على أرواح من قدموا أنفسهم في
سبيل الله وفي سبيل لتطهير مدينة صبراتة وتخليص أهلها من شر هؤلاء
المجرمين .
يشار إلى أن المعارك ضد هذا التنظيم قد بدأت يوم 23 فبراير من العام
الماضي وقدم فيها أبناء صبراتة سيل من التضحيات في سبيل تطهيرها من
براثن هذا التنظيم المجرم .
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