الهيئة العامة للسياحة ومنظمة السياحة العالمية يبحثان التعاون السياحي .





طرابلس 23 فبراير 2018( وال ) - عقد رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة

الوفاق الوطني " خيضر بشير مالك " اجتماعا مع " زوراب " الأمين العام

لمنظمة السياحة العالمية لمناقشة سبل مد جسور التعاون السياحي بين ليبيا

والمنظمة على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سنة 2013 .

كما أكد الجانبان على أهمية دور منظمة السياحة العالمية باعتبارها تمثل

بيت الخبرة العالمي التي تساعد الدول التي ترغب في تطوير قطاعها السياحي

من الإسهام بالعمل على تطوير قطاع السياحة في ليبيا .



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