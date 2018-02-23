وزير الداخلية بحكومة الوفاق يبحث مع السفير الايطالي بليبيا التعاون الأمني بين البلدين.





طرابلس 23 فبراير 2018( وال ) - التقي وزير الداخلية المفوض بحكومة

الوفاق الوطني السيد " عبدالسلام عاشور " السفير الإيطالي لدى ليبيا "

جوزيبي بيروني " لمناقشة التعاون الأمني بين البلدين والسبل الكفيلة

لمناقشة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودعم وتدريب الكوادر الأمنية

الليبية.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس على دور

إيطاليا في دعم الكوادر الأمنية الليبية ومعالجة ظاهرة الهجرة غير

الشرعية موضحاً بأن قضية المهاجرين سببت إرهاقاً للحكومة الليبية وقد تم

التصدي لها بشكل كبير .

من جهته قال السفير الإيطالي إن بلاده تدرك جيداً ما تعانيه الحكومة

الليبية من هذه الظاهرة ,مشيرا إلى استعداد إيطاليا الدائم لتقديم

المشورة والدعم اللازم للحد من تدفق المهاجرين، وتحسين أوضاعهم داخل

مراكز الإيواء، باعتبار إيطاليا هي المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة.مؤكدا

بان بلاده لا تريد توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية.



...( وال ) ...