وزير الداخلية المفوض يبحث مع وزير الحكم المحلي كيفية تأمين
شاحنات نقل الوقود إلى الجنوب .
الجمعة ، 23- 02- 2018 - 15:01:00
طرابلس 23 فبراير 2018( وال ) - عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق
الوطني "عبدالسلام عاشور " صباح أمس الخميس اجتماعا مع وزير الحكم
المحلي " بداد قنصو " لمناقشة كيفية نقل شاحنات الوقود للمنطقة الجنوبية
.
كما بحث الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس كيفية تأمين
وحماية شاحنات الوقود المتجهة للمنطقة الجنوبية إضافة إلى دراسة إقامة
مؤتمر لانتخابات بلدية الزاوية.
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