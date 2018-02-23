وزير الداخلية المفوض يبحث مع وزير الحكم المحلي كيفية تأمين شاحنات نقل الوقود إلى الجنوب .الجمعة ، 23-02-2018 - 15:01:00



طرابلس 23 فبراير 2018( وال ) - عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق
الوطني "عبدالسلام عاشور " صباح أمس الخميس اجتماعا مع وزير الحكم
المحلي " بداد قنصو " لمناقشة كيفية نقل شاحنات الوقود للمنطقة الجنوبية
.
كما بحث الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس كيفية تأمين
وحماية شاحنات الوقود المتجهة للمنطقة الجنوبية إضافة إلى دراسة إقامة
مؤتمر لانتخابات بلدية الزاوية.

... ( وال ) ...

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