وزير الداخلية المفوض يبحث مع وزير الحكم المحلي كيفية تأمين شاحنات نقل الوقود إلى الجنوب .





طرابلس 23 فبراير 2018( وال ) - عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق

الوطني "عبدالسلام عاشور " صباح أمس الخميس اجتماعا مع وزير الحكم

المحلي " بداد قنصو " لمناقشة كيفية نقل شاحنات الوقود للمنطقة الجنوبية

.

كما بحث الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس كيفية تأمين

وحماية شاحنات الوقود المتجهة للمنطقة الجنوبية إضافة إلى دراسة إقامة

مؤتمر لانتخابات بلدية الزاوية.



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