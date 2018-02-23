البعثة المشتركة : نرحب بالعودة الإنسانية الطوعية لـ 19,370 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية في 2017 و 9,379 منذ 28 نوفمبر 2017 حتى تاريخه .

بروكسل 23 فبراير 2018 ( وال ) - رحبت البعثة المشتركة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والخاصة بالتعاون مع ليبيا في قضية الهجرة غير الشرعية بالتقدم المحرز في العودة الإنسانية الطوعية لـ 19,370 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية في 2017 و 9,379 منذ 28 نوفمبر 2017 حتى تاريخه ، اضافة الى إجلاء 1,211 لاجئ من ليبيا الى النيجر بغرض إعادة توطينهم وذلك منذ ديسمبر 2017.

وشددت البعثة في بيان صحفي مشترك اصدرته اليوم الجمعة على ضرورة إجراء تسجيل شامل ومنهجي عند نقاط الوصول وفي مراكز الاحتجاز من قبل السلطات الليبية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك لضمان سلامة وإمكانية تتبع جميع اللاجئين والمهاجرين.

وبحسب البيان فقد أبرزت البعثة كذلك أهمية تحسين ظروف المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تمكين وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني من الوصول دون عوائق، فضلا عن ضمان حماية الأشخاص المستضعفين وإطلاق سراحهم.

وطالبت البعثة بتعزيز مستوى الخدمات القنصلية التي تقدمها بلدان المنشأ لتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم. وشددت على ضرورة وضع حد تدريجي لما أسمته بــ " نظام الاحتجاز التعسفي " وتجنب احتجاز الأطفال وغيرهم من الأفراد الضعفاء، والعمل على تفكيك مراكز الاحتجاز في نهاية المطاف ".

وبحسب بيان البعثة فقد طالبت بضرورة إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية في ليبيا، وتفكيك شبكات الاتجار والتهريب، اضافة الى ضرورة وضع نهج طويل الأجل ومستدام إزاء قضايا الهجرة في بلدان المنشأ والعبور لمعالجة الدوافع الرئيسية للهجرة غير النظامية.

كما طلبت البعثة المشتركة من السلطات الليبية اتخاذ خطوات عملية لتسهيل خروج المهاجرين، بما في ذلك التجاوز عن شرط الحصول على تأشيرة خروج أثناء هذه الظروف الاستثنائية.

وأعربت البعثة المشتركة عن دعمها المستمر للسلطات الليبية في جهودها الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير النظامية ، مؤكدة استمرارها في التعاون مع السلطات الليبية من أجل تعزيز التقدم في معالجة هذه الظاهرة.

يشار بأن بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى والامم المتحدة قامت امس الخميس بزيارة الى طرابلس لتعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية في ليبيا وتقييم ماتم انجازه خلال المدة الماضية .

وعقدت البعثة وهي اللجنة الثلاثية عدة اجتماعات مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ومدير الادارة الافريقية بالوزارة والسلطات المعنية بمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراكز الايواء في ليبيا وقامت ايضا بزيارة الى عدد من مراكز ايواء الهجرة غير الشرعية .

وتأتي هذه الزيارة إلى ليبيا كمتابعة مباشرة لاجتماع فرقة العمل المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل في ديسمبر 2017.

وضمت البعثة مفوّضة الاتحاد الافريقي للشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل، وممثلي دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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