نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 23 فبراير 2018 ( وال ) -- نشرة الصيد البحرى المتوقعة

على ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار

متفرقة اليوم قد يصحبها خلايا رعدية الريح شرش إلى باش سرعتها مابين (10

- 25) عقدة تصل اليوم إلى (30)عقدة على زواره وطرابلس ، وارتفاع الموج

يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر يصل اليوم إلى (2.50) متر على ساحل مصراته

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح

مابين (15-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار

متفرقة ، والريح شلوق إلى شرش ويبقى غربي يوم الغد على ساحل شحات سرعتها

مابين(10 -20) عقدة تصل مساء اليوم الى (25) عقدة على الخليج وبنغازى ،

وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر يصل غدا الى (2.50) متر على

ساحل شحات ، والبحر خفيف الموج فليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر

تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة .



(وال)