نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الجمعة ، 23-02-2018 - 12:11:00




طرابلس 23 فبراير 2018 ( وال ) -- نشرة الصيد البحرى المتوقعة
على ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار
متفرقة اليوم قد يصحبها خلايا رعدية الريح شرش إلى باش سرعتها مابين (10
- 25) عقدة تصل اليوم إلى (30)عقدة على زواره وطرابلس ، وارتفاع الموج
يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر يصل اليوم إلى (2.50) متر على ساحل مصراته
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح
مابين (15-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار
متفرقة ، والريح شلوق إلى شرش ويبقى غربي يوم الغد على ساحل شحات سرعتها
مابين(10 -20) عقدة تصل مساء اليوم الى (25) عقدة على الخليج وبنغازى ،
وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر يصل غدا الى (2.50) متر على
ساحل شحات ، والبحر خفيف الموج فليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر
تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة .

(وال)

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