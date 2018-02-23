الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 23 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : تتكاثر السحب اليوم على أغلب مناطق الشمال مع فرصة

سقوط أمطار متفرقة يصحبها رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم على مناطق

الشمال والجنوب الغربي تساعد على انخفاض درجات الحرارة على مناطق الشمال

الغربي وإثارة الأتربة والرمال على الجنوب .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق اليوم وتكون

الفرصة جيدة يوم الأحد على مناطق الجبل الغربي ومزدة والقريات وبونجيم

، والريـاح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة

على المناطق الساحلية ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (13-19)

درجة مئوية ولاتتجاوز (11) درجة على المرتفعات الجبلية وتصل إلى (22)

درجة على سرت وأبونجيم .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر بعد الظهر مع فرصة سقوط أمطار

متفرقة اليوم ، والريــاح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً

مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول من مساء

اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحـرارة

القـصوى تتراوح مابين (20-26) درجة مئويـة وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد

على أغلب المناطق .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة مع سقوط

أمطار خفيفة ومتفرقة وتكون الفرصة جيدة يوم الأحد على غدامس والحمادة

ومناطق الجفرة ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم مما

تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية غربية

معتدلة السرعة على غدامس والحمادة ومتغيرة الاتجاه على باقي المناطق ،

ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (21-24) درجة مئوية ولاتتجاوز (18)

درجة على غدامس والحمادة .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً على السرير ، والرياح

جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى جنوبية غربية

على الكفرة وتازربو تنشط أحياناً على الكفرة مماتسبب في إثارة الأتربة

والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق

، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (23-27) درجة مئوية .



( وال )