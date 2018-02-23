بحث سبل الارتقاء بقطاع المكتبات في العالم .







دنفر 23 فبراير 2018( وال )- اختُتمت فعاليات مؤتمر ومعرض

جمعية المكتبات الأمريكية (اجتماع منتصف الشتاء)، الذي أقيم بمدينة دنفر،

عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية ، وبُحثت فيه آخر التطورات والمستجدات

على صعيد المكتبات، ومستقبل العمل المكتبي في ظل تحديات العصر.

وعُقدت على مدى خمسة أيام سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مكتبات

عالمية، ومتخصصين في مجال إدارة المكتبات، لمناقشة سبل التعاون، والعمل

المشترك، والفعاليات الثقافية المرتبطة بصناعة الكتاب والنشر وعالم

المكتبات.

ويعدّ اجتماع منتصف الشتاء لجمعية المكتبات الأمريكية وفقاً لما

ذكرته وكالة الأنباء العمانية من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في هذا

المجال، ويشارك فيه مختصون وخبراء وعاملون في المكتبات ، إضافة إلى

الناشرين، والعاملين في صناعة الكتاب من جميع أنحاء العالم .

وجمع المؤتمر أمناء المكتبات من الولايات المتحدة وخارجها، إضافة إلى عدد

من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، بهدف تفعيل التواصل مع المحافل

الثقافية العالمية .

ويشكل الاجتماع تمهيداً للمؤتمر السنوي للجمعية الذي يقام هذا العام خلال

الفترة ما بين 21 و26 يونيو المقبل في مدينة نيو أورليانز بولاية

لويزيانا الأمريكية بهدف العمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات

الإبداعية ، وتوفير منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافي بين

الشعوب والحضارات والثقافات، والتأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر

الوعي في المجتمع في ظل التطور التقني وتنوع مصادر المعرفة، واستقطاب

المعنيين بقطاع الثقافة بوجه عام والنشر والطباعة والترجمة والتوثيق بوجه

خاص إضافة إلى كُتّاب الأطفال .



( وال )