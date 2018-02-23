تواصل الدورة التدريبية في مجال التحقيق لعدد من منتسبي جهاز الشرطة الزراعية بغريان .الجمعة ، 23-02-2018 - 10:58:00




غريان 23 فبراير 2018( وال ) - تتواصل بمدينة غريان هذه
الأيام أعمال الدورة التدريبية في مجال التحقيق التي ينظمها ويشرف عليها
جهاز الشرطة الزراعية فرع غريان وتستهدف ( 25 ) فرداً من ضباط وضباط صف
تابعين للفرع .
وتهدف الدورة التي ستستمر على مدى شهر وفقا لما أفاد به مدير فرع جهاز
الشرطة الزراعية بغريان عقيد "مفتاح البكوش" وكالة الأنباء الليبية إلى
رفع كفاءة منتسبي الشرطة الزراعية في مجال اجراء التحقيق وتطبيق قوانين
العقوبات والإجراءات .
يشار إلى أن جهاز الشرطة الزراعية فرع غريان يضم خمسة مراكز هي مركز
غريان ، مركز الأصابعة ، ومركز ككله ، ومركز العربان ، ومركز الرابطة .
( وال - غريان )

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