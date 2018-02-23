التأكيد على الاستمرار بالارتقاء بمستوى العمل من أجل خلق بيئة نظيفة خالية من الملوثات .









طرابلس 23 فبراير 2018( وال ) - شكل موضوع اداء إدارة حماية

البيئة والخطة التنفيذية لها لسنة 2018 . م وتقيم أداء العمل في مشاريع

سحب الطبقة الوقودية الطافية على سطح المياه الجوفية بكل من مستودع بن

جابر وموقع الغيران محور عمل الاجتماع الذي عقد بمكتب مدير إدارة حماية

البيئة بمستودع بن جابر النفطي بطرابلس .

وجرى خلال هذا الاجتماع الذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش وابداء الاراء

والمقترحات التأكيد على الاستمرار بالارتقاء بمستوى العمل وتذليل

الصعوبات كافة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل خلق بيئة نظيفة

خالية من الملوثات .

كما تم الوقوف على أعمال الفريق المكلف بسحب الطبقة الوقودية في موقع

بن جابر .

وحضر الإجتماع مدير عام الصحة والسلامة المهنية والبيئة ، ومدير

إدارة حماية البيئة ومستشارأول السلامة والبيئة ومستشار متابعة المواد

وعدد من المنسقين ورؤساء الاقسام بادارة حماية البيئة .

كما حضره رئيس فريق العمل المشكل بقرار رئيس لجنة الإدارة بالقرار

(101) لسنة 2017 . م .

وقد اشاد المدير العام للصحة والسلامة المهنية والبيئة بالمناسبة

بالمجهودات المبذولة من قبل السادة المكلفين بتنفيذ هذه الأعمال وطلب من

المسئولين التابعين لإدارة حماية البيئة تشجيع المعنيين وتقديم الدعم

الكافي لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم والعمل على رفع مستوى الأداء

بهدف تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة من قبل اللجنة العمومية للشركة

ولجنة الإدارة بشأن الاهتمام بمعالجة التلوث بمواقع الشركة كافة وفق

النظم واللوائح المعمول بها في هذا المجال والوصول إلى بيئة نظيفة خالية

من الملوثات .



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