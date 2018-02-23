المؤتمر العلمي الدولي الأول يختتم أعماله بغريان ويصدر عدد من التوصيات الهامة .

غريان 23 فبراير 2018( وال )- أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي عُقد تحت عنوان " دور الأمم المتحـدة ما بعد التدخل العسكري في ليبيا 2011 - النجاحات والإخفاقات " بفتح تحقيقات حول العمل الإنساني في ليبيا ومتابعة ما ورد في تقارير الأمين العام السابقة من معلومات وأرقام ومقارنتها بالواقع المعاش .

وطالب المؤتمر السلطات الليبية الرسمية بالتعاون مع المحكمة الجنائية

الدولية في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية واتخاذ كل ما يلزم لدرء

الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق السكان المدنيين .

ودعا المؤتمر إلى القيام بحزمة من الإجراءات أبرزها دعوة الدول والمنظمات الدولية كافة وعلى رأسها الأمم المتحدة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الدعم الإنساني ، وتذليل الصعاب أمام التحديات التي تواجه عمليات

وبرامج الإغاثة الإنسانية في ليبيا .

كما دعا المؤتمر إلى الحد من التدخل الخارجي الإقليمي والدولي بالعمل على عدم تأجيج الانقسام ، والصراع بين النُخب المختلفة ، وفرض عقوبات رادعة على الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا والتي تخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة بليبيا ، خاصة تلك المتعلقة بتوريد السلاح أو الدعم الإعلامي أو السياسي لأحد أطراف النزاع .

وشدد المؤتمر على أهمية استقلالية عمل البعثة والالتزام التام بمبادئ

ميثاق الأمم المتحدة والنأي بنفسها عن أي تأثير أو نفوذ مباشر أو غير

مباشر من أية دولة أو منظمة تحاول تحقيق مكاسب من الأزمة الليبية ، ودعوة أعضاء البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى التواصل مع جميع المدن

والمكونات الاجتماعية في ليبيا بشكل مباشر لضمان الحصول على المعلومات بكل شفافية بعيداً عن وسائل الإعلام ووسطاء آخرين .

يذكر ان المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي أختتم أعماله عشية أمس

الخميس استضافته كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان خلال الفترة من (21 - 22) فبراير 2018 .



( وال - غريان )