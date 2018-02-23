وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يبحث مع المسؤولين الامريكيين اعادة فتح السفارة والاصول الليبية المجمدة .

واشنطن 23 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي،بالبيت الابيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع كبير مستشاري الشؤون الإفريقية بالادارة الامريكية سيرل سارتر .

وبحسب المكتب الإعلامى ‏لوزارة الخارجية فقد تم خلال الاجتماع متابعة ماتم مناقشته خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى الولايات المتحدة مطلع شهر ديسمبر الماضي، كما تم استعراض التطورات السياسية في ليبيا والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد المغربي خلال الاجتماع على أهمية الاسراع في إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس،وآلية تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين .

كما تم مناقشة سبل المساعدة في حماية الأصول الليبية المجمدة مما قد تتعرض له من خسائر ودعم ليبيا في حق إدارتها .

وناقش الجانبان كذلك التهديدات الأمنية التي تواجهها ليبيا من عصابات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش .





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