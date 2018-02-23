اليوم يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين ليبيا والولايات
المتحدة الأمريكية لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية .
الجمعة ، 23- 02- 2018 - 10:14:00
نيويورك 23 فبراير 2018 ( وال ) - سيتم اليوم الجمعة الموافق لــ" 23 "
من شهر فبراير الجاري بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بنيويورك التوقيع
على مذكرة تفاهم بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية لحماية الممتلكات
الثقافية والأثرية .
وسيقوم بالتوقيع على هذه المذكرة وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية
الأمريكية ونشرته على موقعها على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " عن
الجانب الأمريكي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية " ستيفن قولد اشتاين
" وعن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي
" .
وأشارت الوزارة إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون بين
الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني لحماية الآثار
والممتلكات الثقافية من التهريب والمتاجرة .
( وال )