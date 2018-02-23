اليوم يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية .





نيويورك 23 فبراير 2018 ( وال ) - سيتم اليوم الجمعة الموافق لــ" 23 "

من شهر فبراير الجاري بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بنيويورك التوقيع

على مذكرة تفاهم بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية لحماية الممتلكات

الثقافية والأثرية .

وسيقوم بالتوقيع على هذه المذكرة وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية

الأمريكية ونشرته على موقعها على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " عن

الجانب الأمريكي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية " ستيفن قولد اشتاين

" وعن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي

" .

وأشارت الوزارة إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون بين

الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني لحماية الآثار

والممتلكات الثقافية من التهريب والمتاجرة .



( وال )