ليبيا تتولى رئاسة مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 2018.



طرابلس 22 فبراير(وال)- تولي رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة الدكتور حميد احميدة الشروالي رئاسة مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ممثلا عن دولة ليبيا لمدة سنة اعتبارا من 28 فبراير /2018 وذلك خلفاً للمهندس بيار الخوري مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بلبنان .

وأفاد المكتب الاعلامي بالجهاز وكالة الانباء الليبية ان تولي ليبيا لرئاسة مجلس أمناء المركز الاقليمي جاء خلال الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المركز.

وتتولى الدول الأعضاء فى المركز الرئاسة بشكل دورى تنتقل رئاسة المجلس وفقاً لمبدأ التناوب السنوي على رئاسة مجلس الأمناء بالمركز والتي تتم حسب الترتيب الأبجدي العربي لدول أعضاء المركز.

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