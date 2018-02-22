المنطقة العسكرية الوسطى تحتفل بالذكرى السابعة لثورة فبراير.

مصراتة 22 فبراير 2018 (وال) - شهدت مدينة مصراتة اليوم استعراضا عسكرياً احتفالا بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير.

وحضر الاستعراض العسكري عدد من الشخصيات الرسمية أبرزها آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد ومجموعة من الضباط من مختلف الجهات الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى عدد من الضيوف والمدعوين.

وألقيت في افتتاح الاستعراض عدد من الكلمات الخطابية بهذه المناسبة لكل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعميد البلدية بالإضافة إلى ممثل عن أسر الشهداء والمفقودين.

وشارك في العرض تشكيلات رمزية من العربات المسلحة للقوة العسكرية المساندة للمنطقة الوسطى وعربات الإسعاف وبعض صنوف الدعم اللوجستي العسكري.

كما شارك في الاستعراض ،سلاح الجو الليبي في طلعات بالطائرات المقاتلة والعمودية .

وقد تواجد في مكان الاستعراض الذي اقيم في شارع بنغازي بالمدينة اعداد كبيرة من المواطنين على جانبي الطريق وهم تغمرهم الفرحة والاعتزاز بهذه المناسبة التي يتطلع فيها الليبيون لبناء دولة ليبيا وهي تنعم بالأمن والسلام والازدهار.

..(وال - مصراتة)..