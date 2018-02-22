السفير الليبي بالقاهرة يقدم اليوم اوراق اعتماده الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

القاهرة 22 فبراير 2018 ( وال )- قدم اليوم الخميس السفير الليبي الجديد في القاهرة محمد عبد العزيز والمكلف من حكومة الوفاق الوطني مؤخرا - أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وذلك بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن السفير الليبى الجديد فى القاهرة محمد عبد العزيز كان قد تقدم بنسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية منتصف شهر يناير الماضي، كى يتمكن من مباشرة عمله كسفير لليبيا في القاهرة.





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